В Минобороны сообщили о ликвидации украинского МиГ-29 в Днепропетровской области

Фото: © РИА Новости / Николай Лазаренко

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В российском оборонном ведомстве рассказали об успехах ВС РФ за минувшие сутки.

Силы военной авиации РФ сбили вражеский самолет МиГ-29 в небе над Днепропетровской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ в рамках брифинга о ситуации в зоне СВО.

По данным ведомства, воздушное судно ВСУ было ликвидировано в районе населенного пункта Солдатское.

Также в зоне конфликта российские силы противовоздушной обороны перехватили две противокорабельные ракеты «Нептун», авиабомбу американского производства JDAM, а также семь снарядов РСЗО «Град» и HIMARS.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава ДНР Денис Пушилин раскрыл число пленных российских солдат.