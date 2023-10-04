Kia и Hyundai не подтвердили уход из России

Фото: www.globallookpress.com / Ryu Seung-Il

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Ранее в сети появились сообщения о финальной распродаже остатков авто с российских складов. Но так ли это на самом деле?

Официальное представительство корейских автогигантов в России ответило на слухи об уходе Kia и Hyundai из страны. В беседе с 5-tv.ru в организациях не подтвердили распространяемые СМИ сообщения.

Уточняется, что представители отрицают отсутствие моделей в дилерских центрах, а также планы покинуть рынок. В настоящее время все гарантийные обязательства перед покупателями и сервисное обслуживание сохраняется.

Ранее интернет-ресурсы сообщили, что Kia и Hyundai намерены полностью ликвидировать свой бизнес в РФ до конца текущего года. В публикациях отмечалось, что бренды уже начали распродавать остатки автомобильной продукции со складов, причем с наценкой около миллиона рублей.

Ожидалось, что модельный ряд Kia и Hyundai заменят китайские марки. Уточнялось, что ряд торговых точек Hyundai уже поменяли вывески на BAIC.

Ранее 5-tv.ru писал, что завод бытовой техники Candy закроют в России.