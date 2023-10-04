В Красноярском крае впервые выявили штамм COVID-19 «Эрис»

Фото: www.globallookpress.com / Aleksander Polyakov

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Ожидать ли в России этой осенью новую волну заболевания коронавирусом? И чем опасен новый вид инфекции?

Впервые в Красноярском крае зафиксировали случай заболевания новым штаммом коронавирусной инфекцией «Эрис». Об этом сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

«В нашем регионе впервые зафиксирована циркуляция штамма EG.5 („Эрис“)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Однако сильных изменений в тяжести заболевания ковидом с появлением «Эриса» не предвидится.

В августе в Индии был обнаружен новый подвариант COVID-19 под названием Eris. Новый штамм EG.5.1 происходит от подвида «Омикрон». Первый случай инфицирования был выявлен в июле и в Великобритании.

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По симптоматике «Эрис» ничем не отличается от своих «собратьев»:

кашель,

насморк,

лихорадка,

боль в горле,

чувство сдавленности в груди.

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