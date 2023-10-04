А вы знали, что лошадь можно выкупить со скотобойни?
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На убой попадают животные из так называемых мясных табунов, то есть те, которых растили специально для мяса. Конина по-прежнему является желанным деликатесом для многих.
Однако, как утверждает Сергей Юшин, руководитель Национальной мясной ассоциации, ее популярность падает.
«В России поголовье лошадей снижается. В СССР еще до Второй мировой войны было порядка 12 миллионов лошадей. Сейчас у нас осталось примерно 1 300 000».
На скотобойне могут оказаться и больные, и получившие травму лошади, поскольку их лечение и дальнейшее содержание обходится очень дорого.
«Иногда предприятию, и не только в нашей стране, приходится какое-то количество животных преждевременно отправить на убой, чтобы получить средства», — рассказывает Сергей Юшин. «А дальше за счет этих средств дать возможность другим животным жить или платить людям зарплату».
Кстати, практически любую здоровую лошадь можно спасти от гибели. Предприятия по убою могут продать вам животное. Ценник, как правило, стартует от 50-ти тысяч рублей.
«Мы приехали один раз на скотобойню, там собирались резать шикарную белую кобылу. И мы ее буквально вытащили из-под ножа», — делится воспоминаниями Елена Дятлова, хозяйка каретного двора. «Хозяин очень долго плакал, потому что ему нужны были деньги».
Вместе с мужем Елена спасает лошадей. Сейчас в ее хозяйстве 20 жеребцов. Все при деле: кто-то ходит в упряжке, кто-то снимается даже в кино! Питомцы приносят прибыль, но главное — они окружены заботой и теплом. Дятлова дала им второй шанс на долгую и счастливую жизнь.