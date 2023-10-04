3 факта про лошадей

Фото: 5-tv.ru

А вы знаете, сколько стоит самый дорогой жеребец в мире? Несколько миллионов рублей? Ошибаетесь! Запуск ракеты в космос обходится в несколько раз дешевле! Подробности ниже.

1. Священные животные

Таковыми лошадей считают многие народы мира. Например, древние якуты верили, что эти животные имеют небесное происхождение. Всадник на коне даже изображен на гербе республики Саха.

Фото: 5-tv.ru

2. У лошади отличный слух

У них хорошо развит слух. Благодаря этому, эти животные двигаются в такт музыке.

«В испанской школе верховой езды для этого ставят метроном и лошадь начинает двигаться равномерно. Лошадь — это жертва в природе. Когда она пасется на траве, она ждет какую-то угрозу. Громкие и резкие звуки ее насторожат сразу», — продолжает Наталья.

Фото: 5-tv.ru

3. Самый дорогой конь в мире стоит 19 млрд. рублей

Речь идет о благородном жеребце по кличке Френкель. За свою карьеру он не проиграл ни одного соревнования и неизменно приносил хозяину победу в скачках. Как пишут в СМИ, стоимость Френкеля оценивается в астрономическую сумму — 19 миллиардов рублей! Однако, продавать скакуна его обладатель не собирается, поскольку он по-прежнему приносит в копилку королевской семьи из Саудовской Аравии неплохой доход: за случку кобыл с жеребцом платят по 15 миллионов рублей!