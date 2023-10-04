Нобелевская премия по химии присуждена за открытие и синтез квантовых точек

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

Читайте нас в: Дзен Новости

Одним из лауреатов стал выходец из СССР.

Нобелевская премия по химии 2023 года присуждена двум американцам Мунги Бавенди и Луису Брюсу, а также россиянину Алексею Екимову. Лауреатов объявил Нобелевский комитет Королевской академии наук.

Согласно мотивирочной части решения комитета, ученые удостоены награды за открытие и синтез квантовых точек.

Известно, что Алексей Екимов в 1981 году впервые в мире вырастил в стеклах квантовые точки в виде крошечных кристаллов хлорида меди. Сегодня ученый работает в американской компании Nanocrystals Technology в Нью-Йорке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Нобелевскую премию по физике 2023 года присудили за изучение электронов и природы света.