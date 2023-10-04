Будут серьезные потери: Славу призывают завершить конфликт с Хайдаровым

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ANDREY_ERSHTREM

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Певица несколько месяцев враждует с пластическим хирургом и даже нашла единомышленников. Чем эта история может закончиться для нее?

Певица Слава должна прекратить организованную кампанию против хирурга Тимура Хайдарова. Об этом в беседе с порталом dni.ru заявила нумеролог Элла Эрнес.

По ее словам, артистке не стоит переживать и тратить нервы по поводу произошедшего, так как на ее стороне находятся люди, от которых зависит ее благополучие. От всякого рода авантюр певице лучше воздержаться, потому что могут произойти серьезные потери, если не отступить или не пересмотреть стратегию.

«В негативном ключе знаки говорят о том, что певице противостоят влиятельные люди и большая сила. Казалось бы, все идет хорошо — и тут возникнет новая задача, которую ей придется решать», — объяснила Эрнес.

Первой о некачественных работах Тимура Хайдарова заявила певица Слава. Она пожаловалась на шрамы и асимметрию груди после операции у популярного хирурга. Недовольство артистки поддержала Любовь Успенская, которая, как оказалось, переделывала работу Хайдарова в другой клинике.

Слава и Хайдаров враждуют уже несколько месяцев. О некачественных работах хирурга стали сообщать и другие его пациенты. В ответ на это доктор, заручившись поддержкой адвоката, пошел в суд с жалобами на клевету.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Слава предложила Хайдарову заключить мировое соглашение.