Алиев отказался от встречи с Пашиняном в испанской Гранаде

Фото: Ковалев Петр / ТАСС

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Предположительная причина отмены переговоров — «деструктивная позиция Франции».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не поедет в Испанию на переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщают азербайджанские СМИ.

Представители Армении и Азербайджана должны были встретился в Гранаде 5 октября при участии президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца. Пока неизвестно, отменена ли встреча или перенесена. Официальных подтверждений этому от Баку или Еревана также пока не было.

Интрент-ресурсы пишут, что причиной отказала якобы стала «деструктивная позиция Франции». Также повлиять на решение мог отказ европейских лидеров допустить до участив в переговорном процессе лидера Турции Реджеп Тайипа Эрдогана.

Спор о принадлежности Нагорного Карабаха более 30 лет делал очень напряженными отношения Армении и Азербайджана. Регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В 1992-м начался военный конфликт, в результате которого Баку утратил контроль над Нагорным Карабахом.

С тех пор в регионе неоднократно происходили вспышки. Главной стороной в урегулировании конфликта выступала Россия. Для предотвращения боестолкновений между враждующими сторонами в регионе был размещен российский миротворческий контингент, выполнявший роль наблюдателей.

После начатой Азербайджаном 19 сентября «антитеррористической операции», которая продлилась сутки, Баку и представители НКР пришли к соглашению о прекращении огня при содействии российских миротворцев. Карабахские военные начали сдачу оружия.

28 сентября президент Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ об упразднении региона. НКР прекратит свое существование с 1 января 2024 года, а земли официально перейдут под контроль Баку.

Ранее 5-tv.ru писал, что парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС.