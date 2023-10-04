Суд продлил арест обвиняемому в покушении на Прилепина

Фото, видео: 5-tv.ru

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Александр Пермяков проведет в СИЗО еще несколько месяцев.

Басманный суд Москвы принял решение продлить арест Александру Пермякову, обвиняемому в покушении на писателя Захара Прилепина. Об этом передает корреспондент из зала суда.

Решено продлить арест до 6 января 2024 года. Пермяков обвиняется по двум статьям одновременно — террористический акт и незаконный оборот оружия.

Как установило следствие, 6 мая 2023 года в поселке Пионерское Нижегородской области подозреваемый реализовал подрыв транспортного средства, в котором находился писатель вместе со своим другом. Когда произошел хлопок, Прилепин получил большое количество ранений, а его товарищ погиб на месте.

При этом сам Пермяков ранее дал признательные показания. Он рассказал, что организовал теракт, но теперь сожалеет об этом. Как выяснило следствие, подозреваемый сотрудничал со службой безопасности Украины (СБУ). При этом 5-tv.ru выяснил, что в 2014–2015 годах мужчина являлся ополченцем Донецкой народной республики (ДНР) и боролся с киевским режимом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пермякову избрали меру пресечения.