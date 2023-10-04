В России ужесточили оборот препаратов для прерывания беременности

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Их внесли в перечень лекарств, подлежащих предметно-количественному учету, на шесть лет.

Оборот препаратов для прерывания беременности ужесточили в России. Согласно приказу Минздрава, их внесли в список средств, которые подлежат предметно-количественному учету. Документ подписал глава ведомства Михаил Мурашко.

«Приказываю утвердить прилагаемый перечень лекарств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету», — указывается в приказе, обнародованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 года ровно на шесть лет. Таким образом, россияне смогут приобретать такие препараты только по рецепту врача.

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