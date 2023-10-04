Система оповещения прозвучала по всей территории России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Mayorova; 5-tv.ru

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Проверка работы всех систем и слаженности ответственных структур проводятся на регулярной основе.

Громкие звуки сирены и инструкции сегодня услышали жители всех регионов России. Так проверяли системы оповещения о чрезвычайных ситуациях.

На Дальнем Востоке учения уже завершились. Кроме запуска сирен, там на несколько минут прерывали телеэфир. Как пояснили в МЧС, это нужно для того, чтобы убедиться в исправности всех систем и слаженности работы ответственных структур в случае опасности.