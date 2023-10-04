Захарова: в Германии полным ходом идет процесс реабилитации нацизма

Фото: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert

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Дипломат также прокомментировала прошедшую встречу глав европейских МИД.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об активном возрождении нацизма в Германии. Об этом она сообщила в рамках брифинга.

По словам дипломата, в Германии забыли «уроки истории», хотя именно немцы и должны помнить их лучше всего. По ее словам, им следовало бы быть нетерпимыми к любым проявлениям человеконенавистнической идеологии, однако сейчас весь мир наблюдает обратное.

«Берлин отрицает общепризнанный факт сотрудничества украинских националистов с гитлеровским Третьим рейхом. И отсюда вывод закономерный — в нынешней Германии реабилитация нацизма идет полным ходом», — прокомментировала она

Захарова обратила внимание, что в ФРГ не понимают опасности помощи Украины, в частности поставок киевскому режиму оружия. Немцы не осознают, к чему могут привести удары по территориям РФ с помощью дальнобойных ракет, обещанных ВСУ.

Дипломат также прокомментировала состоявшуюся 2 октября в Киеве неформальную встречу министров иностранных дел европейских стран. Она отметила, что встреча состоялась под председательством высокого представителя ЕС по иностранным делам и политики безопасности Жозепа Борреля. По словам Захаровой, его должность уже давно пора переименовать в «политику опасности».

Ранее 5-tv.ru писал, что Захарова допустила, что ЕС понадобится ядерная Украина.