Врач объяснила, сколько на самом деле нужно чистить зубы

Фото: www.globallookpress.com / Ralph Kerpa

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Какие правила нужно соблюдать для получения ослепительной улыбки?

Регулярно чистить зубы нужно для профилактики многих серьезных недугов, затрагивающих как непосредственно ротовую полость, так и пищеварительную систему. Издание «Страсти» выяснило у врача - стоматолога Светланы Ялтонской, как правильно чистить зубы, и к чему может привести отказ от данной уходовой процедуры.

По словам специалиста, при длительном игнорировании чистки, на зубах начинает появляться мягкий налет, который становится фундаментом для развития кариеса, неприятного запаха изо рта, проблем с деснами и многими другими неприятными последствиями.

Дружба с зубной щеткой безусловно сохранит здоровье, ликвидирует множество бактерий, защищая человека от разных стоматологических заболеваний, в том числе таких как кариес, зубной камень, пародонтит.

Популярно мнение, что чистить зубы нужно по две минуты. Однако профильный доктор это опровергла. По ее рекомендации, процесс должен занимать утром и вечером по три минуты.

«За это время паста активирует свои полезные элементы, и с их помощью удаляются мягкий зубной налет и остатки пищи. Так, чем дольше вы чистите зубы, тем больше времени у активных веществ зубной пасты поработать в полную силу и качественнее удалить налет. В таком случае активные вещества успевают полноценно насытить зубную эмаль полезными элементами, такими как фтор и кальций», — объяснила Ялтонская.

Эксперт также отметила эффективность зубных нитей, ирригаторов, ополаскивателей. Что касается ополаскивания, ему стоит выделять 20-25 секунд. Вдобавок стоматолог посоветовала использовать жевательную резинку около четырех-пяти минут после каждого приема пищи.

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