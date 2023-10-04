«Очень вовремя»: жена Игоря Николаева впервые высказалась о его болезни

Юлия Проскурякова отвлекается от переживаний за Игоря Николаева с помощью работы

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Певец и композитор пережил серьезную операцию на сердце.

Супруга Игоря Николаева впервые публично прокомментировала госпитализацию мужа и серьезную операцию на сердце. Юлия Проскурякова опубликовала пост в своем Telegram-канале, где рассказала, что помогает ей переживать непростой период в жизни.

Певица и актриса Юлия Проскурякова призналась, что справиться с переживаниями ей помогло участие в съемках сериала.

«Этот проект очень вовремя состоялся в моей жизни… Благодаря ему и ребятам, которые проявляли ко мне чуткость, такт и заботу, я смогла пережить волнительные времена и отвлечься с помощью работы…» — рассказала артистка в социальных сетях.

Игорь Николаев попал в больницу с жалобами на плохое самочувствие, где позже перенес операцию на сердце. Сейчас сообщается, что его жизни ничего не угрожает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, правда ли, что Игорь Николаев может уйти со сцены из-за операции.