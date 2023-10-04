Похожа на бывшую, но только внешне: с кем встречается экс-супруг Гагариной

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Что известно о новой избраннице фотографа Дмитрия Исхакова?

Фотограф и бывший муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков вновь появился на публике с новой возлюбленной. На фотографиях, опубликованных KP.RU, мужчина вместе с 37-летней Ольгой Ярошевской появляется на показе фильма «Дурные деньги» в кинотеатре «Художественный».

Эффектная блондинка очень похожа на саму Гагарину, причем сходства увидели не только в фигуре, но и в чертах лицах. Как долго Ольга встречается с бывшим певицы — неизвестно, но первый раз на публике они появились еще в конце августа. Уже тогда внимательные поклонники Полины Гагариной заметили, как избранница фотографа похожа на его бывшую жену.

Известно, что Ольга работала журналисткой, сейчас занимается криптовалютами. Также, по данным издания, Ярошевская воспитывает сына Петра от предыдущего брака.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков развелись в мае 2020 года, хотя публике казалось, что в их семье идеальные отношения. У бывших супругов есть общая дочь Мия, также они совместно растили сына Полины Андрея.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Софья Синицына бросила экс-супруга Полины Гагариной.