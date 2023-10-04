Журналистку Овсянникову осудили за фейки о российской армии

Суд в Москве заочно приговорил Овсянникову к 8,5 годам колонии за фейки о ВС РФ

Фото: Telegram / Марина Овсянникова / Ovsyannikova_Marina

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Экс-редактор федерального канала сбежала из страны, поэтому не присутствовала на заседании.

Басманный суд Москвы заочно приговорил экс-редактора федерального канала Марию Овсянникову к восьми с половиной годам лишения свободы. Об этом сообщает источник 5-tv.ru из зала суда.

В 2022 году журналистка вышла с антивоенным плакатом на одиночную акцию на Софийской набережной в Москве, после чего в августе против нее возбудили уголовное дело о распространении ложной информации о ВС России. Журналистку отправили под домашний арест, ночью 1 октября Овсянникова забрала свою 11-летнюю дочь и скрылась в неизвестном направлении.

По словам отца ребенка, девочка не появлялась на занятиях около месяца. Овсянникова была объявлена в розыск, а затем заочно арестована. В мае стало известно, что журналистка вместе с дочерью живет в Париже.

В результате ей заочно вынесен приговор с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Кроме того, в 2022 году Останкинский суд Москвы оштрафовал Овсянникову за антивоенный плакат в эфире федерального канала на 30 тысяч рублей и признал ее виновной в организации несогласованной акции.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд постановил оставить 11-летнюю дочь Овсянниковой с отцом. Со вторым родителем решил остаться и 17-летний сын журналистки.