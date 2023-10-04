Дмитрий Маликов посетил модное событие вместе с женой
Фото: © РИА Новости / Нина Зотина
На днях в Москве прошел день открытых дверей нового стильного пространства в столице.
Певец Дмитрий Маликов впервые за долгое время появился вместе с супругой Еленой на светском мероприятии. Звездная пара побывала на дне открытых дверей нового модного пространства — галереи стиля «Адель» в Москве, основателем которого является fashion-эксперт Адель Бикулова. О культурном событии рассказали в пресс-службе знатока моды.
DJ Катя Гусева, Дмитрий и Елена Маликовы.
Отмечается, что помимо Маликовых гостями вечера стали и другие звезды, светские персоны, главные редакторы журналов и многие другие. Среди них молодой исполнитель AKMAL’, Виктория Шелягова, DJ Катя Гусева, Изольда Ишханишвили, Константин Андрикопулус, Анастасия Гребенкина, Александра Стриженова, Маша Федорова, Оксана Он, Снежина Кулова.
Виктория Шелягова, Адель Бикулина и Андрей Малахов.
Вечер своим зажигательным сетом открыла DJ Катя Гусева. Под модную музыку гости любовались современным искусством, в том числе смогли оценить коллекцию картинной галереи Андрея Малахова. Телеведущий является куратором и вдохновителем проекта по части искусства. В настоящий момент представлены четыре картины из личной коллекции телеведущего.
«Я считаю, что, в принципе, мода и искусство неразделимы. Первая и самая главная порция вдохновения для всех дизайнеров — это искусство», — поделилась Адель.
Ранее 5-tv.ru сообщал, жена Маликова удивила изменениями во внешности на седьмом десятке.
Фото: Пресс-служба «Адель»
Адель Бикулова и Екатерина Кейру
Фото: Пресс-служба «Адель»
Артем Кривда
Фото: Пресс-служба «Адель»
Адель Бикулова и Екатерина Гусева
Фото: Пресс-служба «Адель»
Akmal’ и Адель Бикулова
Фото: Пресс-служба «Адель»
Андрей Малахов
Фото: Пресс-служба «Адель»
Анастасия Гребенкина
Фото: Пресс-служба «Адель»
Адель Бикулова и Анастасия Галкина
Фото: Пресс-служба «Адель»
REDGI
Фото: Пресс-служба «Адель»
DJ Катя Гусева