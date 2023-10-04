ФСБ задержала россиянина, который хотел взорвать здание администрации Рубцовска

Фото, видео: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ; Пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Мужчина приехал из другого региона, но его уже «встречали» силовики.

УФСБ России по Алтайскому краю при помощи сотрудников УФСБ России по Челябинской области задержала мужчину, планировавшего совершить теракт. Челябинец приехал в другой регион, чтобы взорвать здание администрации Рубцовска Алтайского края по указанию проукраинской террористической организации.

При расследовании удалось установить, что мужчина во время зарубежной поездки вступил в состав террористического формирования. В ходе обыска по месту временного проживания мужчины были найдены и изъяты компоненты и прекурсоры для изготовления СВУ, а также кустарно изготовленное взрывчатое вещество массой около 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте.

В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на совершение террористического акта" и "Незаконное хранение взрывчатых веществ".

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Севастополе задержан россиянин, работавший на украинскую разведку.