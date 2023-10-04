Названа причина смерти актера из «Тихого Дона» Сергея Зубенко

Фото: Кадр из к/ф «Ненастье», реж. Сергей Урсуляк, 2018 г.

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Дата и место прощания с артистом пока не выбраны.

В пресс-службе Омского ТЮЗ назвали причину смерти актера и режиссера театра и кино Сергея Зубенко. Как сообщили представители театра, деятель культуры умер от «тяжелой и продолжительной болезни».

Дата и место прощания с артистом пока не определены.

Наиболее известен российскому зрителю Зубенко по эпизодичной, но яркой роли сотника в экранизации культового романа Михаила Шолохова «Тихий Дон» 2015 года. Выбором артиста с молодости и до преклонных лет был театр. 18 лет своей жизни он посвятил работе в Омском государственном драматическом «Пятом театре», но также играл в ТЮЗах почти по всей стране.

Сергей Зубенко также в качестве режиссера поставил спектакль «Недоразумения» по рассказам Шукшина. Постановка артиста останется в репертуаре театра и после его смерти как дань уважения его памяти.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти актера и режиссера Владимира Хмельницкого.