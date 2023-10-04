К новым берегам: в Бахрейне и Кувейте рассматривают безвизовый режим для россиян

В Бахрейне и Кувейте рассматривают безвизовый режим для россиян

Фото: www.globallookpress.com / Asad

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Для российских туристов в скором времени откроются новые возможности для отдыха.

Бахрейн и Кувейт находятся в состоянии переговоров с РФ об отмене визового режима для граждан страны, сообщили «Известиям» в российских посольствах в этих странах.

Кувейт, например, остается не только пунтом назначения для россиян, но и транзитным пунктом.

«Пассажиропоток между Россией и Бахрейном в последние два с половиной года устойчиво растет. Рассчитываем, что в будущем нам удастся не только вернуться к допандемийным показателям, но и заметно превзойти их», — подчеркнули в посольстве.

Прямое сообщение между РФ и Бахрейном также уже установлено. Осталось его только развить.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из Петербурга хотят организовать прямые рейсы в Мумбаи и Дели.