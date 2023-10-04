Розовую соль предложили использовать как реагент на Крымском мосту

Фото, видео: Сергей Мальгавко / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Чем жарче лето, тем качественнее соль и тем ее больше. Высокая температура в этом сезоне очень активно повлияла на урожай.

В Крыму начался сбор уникальной розовой соли. Это происходит лишь раз в году. Соль добывают в основном для пищевых и медицинских целей, но теперь ее планируют посыпать и Крымский мост. Николай Аксенов об уникальном природном богатстве.

Это единственная железная дорога в Крыму, которая за день может изменить свой путь несколько раз. Рабочие комбината солевой добычи перекладывают рельсы, чтобы здесь прошел комбайн, который, словно бритвой, срежет верхний слой этого соленого снега.

Техника здесь проверена не только временем, но и специфическими условиями работы, поэтому некоторые комбайны менять не спешат, а содержат в надлежащем техническом состоянии. Например, как этот трактор 1950-х годов выпуска.

За день такой мини-состав перевозит до ста тонн морской соли. Прямо с полей она идет на конвейер по дроблению, где ее измельчают до нужной фракции и после этого отправляют на фасовку.

Сбор крымской соли длится два месяца, один раз в году. Все остальное время поля накапливают полезный минерал. Труд здесь хоть и механизированный, но такой же тяжелый, как и сто лет назад. Поэтому в коллективе из восьмидесяти человек, работают всего три девушки.

«Морская остаточная соль растворяется в организме человека без остатка на 100%. А во время войны (Великой Отечественной. — Прим. РЕН ТВ.) ее просто растворяли в дистиллированной воде и делали физрастворы для раненых», — объясняет директор предприятия по производству соли Валерий Стародубцев.

А вот необычный розовой оттенок этой морской соли придает микроскопическая водоросль, которая за миллионы лет эволюции приспособилась к агрессивной среде. Благодаря необычному явлению, место стало очень популярным у туристов.

«Эта уникальная розовая соль очищает не только воздух, обеззараживая его, но и грунт, который находится под ней. Эта грязь считается лечебной, применяется не только в косметологии, но и для борьбы с серьезными кожными заболеваниями», — отмечает корреспондент Николай Аксенов.

Чем жарче лето, тем качественнее соль и тем ее больше. Высокая температура в этом сезоне очень активно повлияла на урожай. К концу осени здесь планируют собрать не меньше 15 тысяч тон.

«Производим разные виды соли в зависимости от ее применения. Это соль для ванн, для косметологии, для пищевых производств либо непосредственно для использования в пищу и техническая соль», — рассказывает сотрудница предприятия по добыче соли Юлия Вендичанская.

Раствором розовой соли в этом году предложили даже посыпать автомобильную магистраль Крымского моста. По словам специалистов, в отличие от реагентов, этот продукт экологически чист и не принесет вреда ни местной экосистеме, ни автомобилям.