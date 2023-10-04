В российское законодательство введут понятие «фермерская продукция»

Фото: © РИА Новости / Екатерина Лызлова

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Подобное уточнение для законодательства должно облегчить жизнь предпринимателей.

Законопроект о введении формулировки «фермерская продукция» поддержало правительство РФ, сообщают «Известия». Проект закона «О развитии сельского хозяйства» был поддержан Кабинетом министров, как следует из проекта официального отзыва правительства.

Этот законопроект позволит законодателям предпринимать меры поддержки конкретно для производителей сельскохозяйственных товаров. Инициативу поддержали в Минсельхозе.

В проекте отзыва указывается, что под фермерской продукцией понимается сельскохозяйственная продукция (а также ее первичная и последующая переработка), производимая малыми и микропредприятиями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, а также физическими лицами, занимающими личное подсобное хозяйство. Инициатива должна значительно помочь бизнесу.

«Сейчас фермеры не выдерживают конкуренции с маркетинговыми уловками более крупных игроков», — отметил депутат Госдумы Александр Аксененко.

Поддерживают законопроект и представители бизнеса.

«Фермерским хозяйствам в первую очередь нужна помощь в продвижении продукции», — полагает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

В отзыве Кабинета министров РФ говорится о планах создать единые требования и правила для работы агрегаторов фермерской продукции. Установление этих требований должно быть поручено правительству, а утверждение процедуры заключения соглашения и его формы — региональным властям.

Основной вид деятельности агрегаторов заключается в закупке такой продукции, ее переработке, хранении и реализации.

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