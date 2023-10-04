Что такое ментальное здоровье и от каких факторов оно зависит

Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru

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Психологическое или ментальное здоровье — не новомодная выдумка, а то, к чему нужно относиться предельно серьезно.

Существует такой термин, как ментальная здоровье. В чем оно выражается и от чего зависит, рассказала доктор медицинских наук, руководитель международного отдела, главный научный сотрудник отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии «Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени Бехтерева» Анна Васильева.

Специалист отметила, что точнее всего определение ментального или психологического здоровья смогли дать во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«ВОЗ дает такое положительное определение психического здоровья: психическое здоровье — это не только отсутствие болезни, но это и возможность самореализации, ощущение психологического благополучия и полноценное социальное функционирование», — объяснила психотерапевт.

Но из определения ментального здоровья возникает закономерный вопрос: что на него влияет?

«Мы должны вспомнить про социальные факторы. Конечно, от человека зависит многое. Но и важно создание подходящей, благоприятной социальной среды для того, чтобы у человека были возможности для самореализации и были возможности для адекватного социального функционирования», — рассказала Васильева.

Эксперт отметила, что в России под эгидой ВОЗ активно развиваются специальные программы, которые позволяют снизить уровень стресса у жителей крупных городов. Но в социальное окружение входит еще и то, какое влияние на человека оказывает его круг общения.

«Вот смотрите, например, вы живете в некотором городе Икс, где у вас одно градообразующее предприятие и больше нет других альтернативных рабочих мест. То есть вы либо должны переехать в другой город, чтобы не встречаться с теми, кто вам треплет нервы, либо повышать свою стрессоустойчивость, потому что у вас нет альтернативы. А если, скажем, в той среде, где вы проживаете, есть возможность найти альтернативную работу, тогда вы можете принять решение и пойти работать в другое место», — объяснила на примере специалист.

Также хорошим способом поправить свое ментальное здоровье являются сеансы у психолога или психотерапевта.

«Затем, чтобы справиться с тревожным расстройством, депрессивным расстройством, обучиться навыкам эмоциональной регуляции, потому что не всех обучают этому родители и многие об этом не знают. Для того, чтобы выработать какую-то поведенческую программу, которая поможет человеку достичь той цели, которую он перед собой поставил. Это тоже частая проблема, когда человек чего-то хочет, очень сильно переживает, расстраивается, горюет, что у него достижение цели не получается. Но при этом подумать, каким поведением можно повысить вероятность достижения цели, часто в голову не приходит», — объяснила Анна Васильева.

В последнее время, кстати, весьма популярны направления в тренингах, где людей обучают контролировать свои эмоции. Но так ли это полезно?

«Если человек не знает, как регулировать свои эмоции, понимает, что эмоциональное напряжение в жизни сильно мешает, и очень часто те эмоциональные ответы, которые у него возникают, не соответствуют той ситуации, в которой он находится, то надо обращаться к специалисту», — категорично заявила психотерапевт.

Она сравнила подобную ситуацию с желанием отточить навыки управления автомобилем, заметив, что для улучшения этого лучше взять уроки у инструктора, чем пытаться научиться всему самому.

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