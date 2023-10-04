Спикера Палаты представителей конгресса США Маккарти отправили «на покой». Кто займет его место?

Фото: www.globallookpress.com / Ron Sachs - CNP

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«Выдавили» неугодного политика представители его же партии.

Представитель республиканской партии США Кевин Маккарти, который занимал пост спикера Палаты представителей конгресса США, смещен с должности.

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Инициатива по отстранению политика с должности буквально расколола конгресс пополам. Но желающих отставки Маккарти оказалось немного больше: за инициативу высказались 216 конгрессменов, 210 выступили против.

Инициатором процедуры голосования и автором резолюции стал, как ни странно, однопартиец Маккарти — конгрессмен Мэтт Гетц. Он внес этот документ на рассмотрение коллег в понедельник вечером.

Сам Маккарти чувствовал, что над ним сгущаются тучи, и буквально за несколько часов до объявления результатов голосования уже говорил о том, что его, скорее всего, отстранят.

Временным спикером Палаты представителей конгресса США станет представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри. По правилам отставки политика с должности спикера, на должность его временного заместителя назначают человека из списка кандидатур, которые предлагает сам отстраненный.

Ранее 5-tv.ru писал, кому выгодно «устранить» президента США Джо Байдена.