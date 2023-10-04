Пустышка по рецепту: врачам разрешат прописывать БАДы

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

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Данная мера направлена на то, чтобы защитить население от самолечения.

Медицинским работникам будут предоставлены новые полномочия по назначению биологически активных добавок (БАДов) в качестве формы лечения, с указанием схемы и дозировки препаратов, сообщают «Известия». Изменения планируется внести в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Авторы документа отмечают, что поправки позволят предотвратить неконтролируемое применение БАДов и защитить здоровье граждан.

Кто поддержал инициативу?

Предложенный законопроект, разработанный аппаратом правительства, получил поддержку правкомиссии по законопроектной деятельности. Примечательно, что Минздрав данная инициатива «обошла стороной». Впрочем, в ведомстве отмечают, что данные поправки не являются предметом регулирования Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

Согласно инициативе, медицинский персонал будет иметь право назначать только те БАДы, которые соответствуют требованиям законодательства РФ по качеству и зарегистрированы в соответствии с этими требованиями. Председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев пояснил, что правительство будет устанавливать процедуры регистрации отечественных БАДов и особенности их использования на территории России.

«Вводимые изменения могут снизить обороты рынка БАДов, поскольку в большинстве случаев граждане приобретают добавки без рецептов и предварительной консультации медицинских работников», — заметил председатель правления АЮР Владимир Груздев

Контроль за обращением с БАДами будет осуществляться аналогично лекарствам, путем введения обязательной маркировки.

Чем опасны БАДы?

БАДы не являются лекарствами и не проходят все стадии клинических испытаний, подтверждающих их эффективность, отметила гастроэнтеролог и диетолог компании «СберЗдоровье» Мария Дюжева.

К таким добавкам относятся витамины и минералы, растительные экстракты, аминокислоты и белки, пробиотики. Они доступны в различных формах — от таблеток и капсул до порошков, коктейлей, растворов и даже десертов, добавила доктор наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Бывают случаи, когда в добавках присутствуют компоненты, которых там не должно быть. Есть примеры, когда используются компоненты, опасные для здоровья, например средства на основе мухоморов», — заметил директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

Опасность БАДов заключается в том, что они не регулируются таким строгим образом, как лекарственные препараты. Это относится как к их производству и сертификации, так и к их распространению — эти добавки легко можно приобрести на кассе в супермаркете или на интернет-порталах.

К каким осложнениям может привести употребление БАДов?

Избыточное потребление БАДов может повлечь риск развития рака, мочекаменной болезни и других заболеваний. В отношении трав, используемых в препаратах, существует опасность выбора неправильной части лекарственного растения, фальсификации, неправильного хранения и загрязнения токсическими веществами. Кроме того, могут возникнуть аллергические реакции в качестве побочных эффектов, что может серьезно навредить здоровью пациента.