В России восстановят большой десантный корабль «Минск» проекта 775

Фото: © РИА Новости / Михаил Голенков

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Спуск на воду обновленного судна для России — дело престижа.

Большой десантный корабль «Минск» проекта 775, получивший повреждения в Севастополе, будет восстановлен в соответствии с обновленным проектом. Источники из военного ведомства и кораблестроительной индустрии сообщили в диалоге с «Известиями», что проект модернизации Большого десантного корабля (БДК) «Минск» уже разработан и предусматривает изменение верхней надстройки, обновление вооружения и бортового радиоэлектронного оборудования.

Удар украинской ракеты нанесенный «Минску» в ночь на 13 августа во время его нахождения в сухом доке Севастопольского морского завода стал поводом для принятия решения о его ремонте. Состояние корпуса и двигателей корабля стали определяющими факторами в этом вопросе, заявил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

«Если принято решение вернуть корабль в строй, значит, с корпусом все нормально. А строительство надстройки — это не большая проблема», — добавил эксперт.

Помимо восстановления, важным моментом является и престиж: ремонт «Минска» продемонстрирует противнику, что Россия способна быстро восстанавливать корабли и сохранять возможности нашего флота, отметил Болтенков. Такой прецедент уже имеется: поврежденный морским дроном в Новороссийске «Оленегорский горняк» пришел в Севастополь через месяц и выглядел как новый.

Большие десантные корабли проекта 775 предназначены для высадки морского десанта на неподготовленных побережьях и транспортировки грузов, включая бронетехнику и танки. Вместимость «Минска» составляет до десяти средних танков и 340 десантников.

«Минск» был запущен в строй 30 мая 1983 года и входил в состав Балтийского флота. На борту корабля располагаются две 57-мм артиллерийские установки АК-725 с дистанционным наведением, две пусковые установки реактивной системы залпового огня «Град-М» и четыре пусковые установки переносного зенитно-ракетного комплекса «Стрела-2».

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