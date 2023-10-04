Рядом с «Проходом дьявола»: что происходит на передовой в Клещеевке

Фото, видео: Андрей Рубцов / ТАСС; 5-tv.ru

На передовой опасность поджидает корреспондента и сопровождающих на каждом шагу.

А сейчас невероятные кадры из зоны СВО. Корреспондент «Известий» настолько близко подошел к окопам ВСУ, что разговоры боевиков были слышны по ту сторону железнодорожной насыпи. Эксклюзивные кадры — у Дмитрия Зименкина.

«Прорвались по темноте, пока вражеских „птичек“ в небе не было. Идем к нашим позициям, над головой постоянно летают снаряды. Вот она Клещеевка. Как говорят, родина страха украинского…» — рассказывает военкор на пути к линии боестолкновения.

Добираемся до первой линии — это самый край фронта.

— Коптер.

— Где?

— Сзади.

Быстро прячемся в землянку. Нас встречает «Перун» — командир и его товарищи.

«Гранаты пытаются в землянку забросить. Висит, висит, на нервы действует психологически», — рассказывает о работе дронов ВСУ командир стрелковой роты.

«Воюем отважно, пацаны — молодцы, все выходят в атаку», — поделился военнослужащий с позывным «Жузик».

Укрыться негде здесь, редкие посадки, они и раньше были лысыми, а после обстрелов вокруг образовались проплешины.

Железная дорога четко разделяет стороны, вдоль нее и идут ожесточенные бои под Клещеевкой.

— Вот перелезаем и туда перекатываемся. И палим по ним.

— Ты так громко говоришь, они слышат нас?

— Пусть слышат и боятся. Мы злые и опасные!

А вот кадры одного из наших штурмов.

«Железная дорога, это полотно в Клещеевке… Там, за ним, уже 40 метров — находятся позиции позиции ВСУ. Если покричать, нас услышат, там уже работает пулемет», — рассказал военкор прямо с передовой.

Военный из сопровождения добавил, что российские позиции обстреливают и из минометов, и кассетными боеприпасами.

Остов железнодорожного моста называют «Проходом дьявола», диверсионные группы ВСУ постоянно начеку и могут «утащить».

Украинцы бросили попытки штурмовать наши позиции. шесть последних на неделе обернулись для ВСУ большими потерями. Инициатива за нами.

«За последнюю неделю и мы начали наступательные действия, малыми группами пытаемся что-то делать, чуть противника потеснить. Сама Клещеевка им нужна для того, чтобы пропиариться. Высот они всех достигли, которые им нужны, с которых можно работать. Сама деревня Клещеевка в низине. Смысла в чем-то интересном я для них не вижу», — рассказал начальник штаба батальона с позывным «Круглый».

То же самое касается и самого Артемовска, города-призрака, захват которого анонсировал киевский режим. Но даже бои за маленькую Клещеевку показывают, что вся эта пиар-акция Зеленского на деле превращается в массовый убой солдат ВСУ. Которых Киев в угоду политическим амбициям снова толкает в артемовскую мясорубку.