В Московском зоопарке рассказали, как себя чувствует детеныш панды Дин Дин

Фото: www.globallookpress.com / Xinhua

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Через несколько дней малышка впервые откроет глаза.

В Московском зоопарке прошел плановый осмотр детеныша панды Дин Дин, которому на днях исполнился месяц. Генеральный директор зоопарка Светлана Акулова поделилась в своих соцсетях, что вес малышки составляет всего 1985 грамм, длина с учетом хвоста — 44,1 сантиметра, а без учета хвоста — 37,5. Пандочка и ее мама полностью здоровы и чувствуют себя хорошо.

Как сообщает сам Московский зоопарк в своем Telegram-канале, молодая мама (в пересчете на человеческие годы, Дин Дин всего двадцать один) учится быть родителем — потихоньку начинает давать ребенку больше свободы, однако все еще держит ее под пристальным присмотром.

Первые недели жизни панды проводят с закрытыми глазами. По оценкам ветеринаров, малютка впервые увидит свет примерно через 5 дней.

Ранее 5-tv.ru показывал видео осмотра новорожденной пандочки.