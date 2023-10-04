Больше никогда не будет: легенды советского спорта ожили в фильме «Финт Боброва»

Фото, видео: 5-tv.ru

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В картине сочетается игровое и документальное кино.

В столичном кинотеатре «Октябрь» прошла премьера кинокартины «Финт Боброва». Это биографический фильм о советском футболисте и хоккеисте, единственном спортсмене, который выступал в качестве капитана сборных СССР на летних и на зимних Олимпийских играх, олимпийском чемпионе по хоккею, заслуженном мастере спорта СССР, заслуженном тренере СССР, Всеволоде Боброве.

«Для меня слово „финт“ в фильме „Финт Боброва“ — это уникальность человека. Такого как Бобров не было, нет и больше никогда не будет. <…> Невозможно быть лучшим в хоккее и футболе. Невозможно выводить сборную Советского Союза капитаном команды в хоккее и футболе. Невозможно выиграть в летнем виде спорта и в зимнем на Олимпиаде», — отметил президент Продюсерского центра Динамо и по совместительству режиссер фильма Михаил Тюркин в разговоре с автором и ведущей спецпроектов 5-tv.ru Светланой Шевченко.

В картине сочетается игровое и документальное кино: представлены как архивные кадры, интервью с именитыми футболистами, хоккеистами и спортивными обозревателями, так и постановочные сцены. Звезда сериала «Молодежка» Влад Канопка сыграл Боброва в молодости, а Анатолий Журавлев — в зрелые годы.

Писатель Остап Стужев уверен, что для того, чтобы достичь успеха в спорте, важны две составляющие: талант и постоянство.

«Конечно, такой талант, как у Боброва, не каждому дает Бог. Я бы сравнил его с Гарринча (бразильский футболист. — Прим. ред.), например. Но Гарринча не состоялся как тренер, он был очень талантлив и даже был чемпионом мира по футболу, но он не смог достичь того постоянства, которого достиг Всеволод. Бобров стал не только спортсменом, но и тренером. И, собственно говоря, это, я считаю, самый важный показатель для спортсмена, когда он в итоге может передать свой опыт и свою технику, тактику молодому поколению, которое работает на достояние страны», — убежден писатель.

Александр Лыков, который сыграл в фильме заслуженного тренера СССР Анатолия Тарасова, признался, что проникся спортивным духом еще за год до начала съемок, когда начал готовиться к роли.

«Я отсмотрел массу всякого материала, связанного со спортом, и именно с футболом и с хоккеем. <…> У нас не было канадского хоккея, как его тогда называли. Это все вот эти вот ребята. Это, конечно, грандиозно то, что они проделали. То есть если вы попробуете встать на коньки, на которых никогда не стояли, вы поймете, что это такое. Поставить футболистов на коньки и стать чемпионами мира! Я не могу даже сформулировать, что нужно было для этого сделать!» — восклицает актер.

Познакомиться с легендами советского спорта пришла и группа «Ф’эмили», участниками которой являются юные брат и сестра Платон и Эмили. Сам Платон признался, что четыре года занимался хоккеем на позиции защитника. До сих пор он хранит атрибут любимого вида спорта.

«Я очень фанател от сериала „Молодежка“, и однажды мама с папой на день рождения позвали группу „Интонация“, они спели для меня и подарили вот такую крутую манишку и расписались на ней», — рассказал юный певец.

Саунд-трек фильма исполнили певец Ivan и участница группы D-Band Ольга Тюркина.

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