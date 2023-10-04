Временный дефицит: в России родители столкнулись с отсутствием вакцины от кори

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Вакцины от кори нет в поликлиниках Петербурга, Ленинградской области, а если и есть где-то, то остатки.

Сразу несколько российских регионов — а в первую очередь Ленинградская область — столкнулись с дефицитом вакцины от кори. Даже в самом Петербурге сделать прививку нельзя ни взрослым, ни детям. А как раз в этом году врачи заговорили о том, что болезнь возвращается. Так что волнение, которое охватило целые семьи — абсолютно понятно. Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин спросил эпидемиологов: как высоки действительно риски?

Дочери Валентины исполнилось шесть лет — самое время сделать ревакцинацию от кори, но в поликлинике матери сообщили, что препарата в наличии нет.

«Дочка сейчас остается не защищенной от кори, краснухи. Я также хотела вакцину, потому что в тот момент, когда мне их ставили в детстве, то ставили всего одну дозу», — сетует Валентина Сысоева.

Съемочная группа объехала уже несколько поликлиник — и нигде нет вакцины. Ни в Красногвардейском районе, ни в Выборгском. Сейчас поедем еще в один район — может там есть?

Вакцины от кори нет в поликлиниках Петербурга, Ленинградской области, а если и есть где-то, то остатки ампул. Мы нашли «Вактривир» — так называется препарат — в одном из лечебных учреждений. Эта вакцина комбинированная, совместима с большинством других поэтому ребенка прививают сразу от краснухи и эпидемического паротита.

«Вакцина хранится в специальном медицинском холодильнике, до восьми градусов температура хранения. Поэтому лишний раз открывать холодильник не рекомендуется», — рассказывает медик.

В некоторых больницах остались запасы моновакцины: ее применяют, если человек контактировал с зараженным пациентом. Ребенку такой препарат поставить можно, но тогда придется отдельно делать прививку от краснухи и паротита. Однако и менее популярную вакцину врачи экономят.

«Моно запрещено пока делать, только если появятся очаги поражения», — говорит одна из работниц больницы Петербурга.

Проблемы с поставками препарата от кори есть и в других российских регионах. В поликлиниках Перми привиться прямо сейчас тоже не получится. Врачи предлагают поставить вакцину через неделю и объясняют это большой очередью.

«25, 27 сентября… Нам сказали, что прививок нет, вакцин нет, ждите», — рассказала жительница Перми, мама двоих детей Екатерина Леонова.

В больницах Северной столицы врачи говорят, что препарат закончился еще несколько месяцев назад. Поставок ждут многие родители. Ведь привить ребенка очень важно, чтобы не заразить всю семью.

«Корь вообще является летучим заболеванием, опасным. Заразность кори приближается к 99%. Поэтому необходимо вакцинироваться в год и ревакцинироваться в шесть обязательно. Чем старше человек, тем тяжелее переносится заболевание», — объяснила врач по вакцинопрофилактике Ирина Павлова.

Тем временем в комитете по здравоохранению Ленинградской области успокаивают родителей: заявка на поставку вакцины от кори есть — препарат поступит в поликлиники уже в октябре.

«Временно мы наблюдаем дефицит вакцин. Мы работаем в плановом порядке с теми остатками, которые были с прошлого года. Вакцины поступают не за один раз. Мы получили первую партию», — замечает главный эпидемиолог Ленинградской области Елена Хорькова.

При этом врачи говорят, спешить родителям в процедурный кабинет за прививкой от кори, когда исполнится ребенку ровно год, необязательно. Материнские антитела, защищающие детский организм от заболевания, циркулируют в крови детей до полутора лет.