Возвращенный Турцией на Украину Прокопенко вновь возглавил «Азов»*

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukraine Presi

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Анкара вернула его Киеву этим летом вопреки договоренностям с Москвой.

Вернувшийся из Турции на Украину главарь «Азова»* Денис Прокопенко вновь возглавил свое подразделение. Об этом глава МВД Украины Игорь Клименко в интервью изданию «Украинская правда».

«Подразделение „Азов“ возглавляет Денис Прокопенко», — прокомментировал он.

Прокопенко сдался в плен российской армии в мае прошлого года в Мариуполе, однако националист снова на Украине и занимается подготовкой личного состава.

Как отметил Клименко, Прокопенко «наверстывает» упущенное и с головой окунулся в работу.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о возращении Прокопенко в страну 8 июля. Тогда Анкара предала Киеву пленных украинских командиров. Своими действиями Турция нарушила договоренности, которые были заключены с российской стороной и предусматривали возвращение лидеров азовцев на Украину лишь после завершения конфликта.

Ранее 5-tv.ru писал, что трех школьников задержали в Мариуполе по делу об экстремизме.

* — запрещенная в Российской Федерации террористическая организация.