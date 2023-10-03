«Короче, план такой»: в кинотеатре «Октябрь» состоится премьера комедии о русских хакерах

Фото: © РИА Новости / Кристина Кормилицына

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Проект представят сами создатели сериала.

Светская премьера комедийного сериала о команде русских хакеров «Короче, план такой» (16+) состоится в среду, 4 октября. Проект создан продюсерской компанией WMG при участии «НМГ Студии» и при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Авантюрная комедия «Короче, план такой» покажет историю команды русских хакеров, которые знают друг друга только по никам в сети, а в реальной жизни никогда не виделись. По сюжету ребята потрошат электронные кошельки богатых людей, но в какой-то момент попадаются из-за нелепой ошибки. Приходится знакомиться лично и делать судьбоносный выбор: отправляться за решетку или работать на благо страны. Естественно, команда выбирает второй вариант. С этого момента их жизнь меняется, ведь на кону отныне не шальные деньги, а свобода и безопасность всего мира, которую приходится защищать во всех уголках планеты. И все усложняют интриги, романтические истории и «крот», внедренный в их команду.

Цифровая премьера сериала состоится на Wink уже 10 октября, а телевизионная премьера будет на канале СТС. Сериал пополнит линейку Wink Originals.

Проект представят создатели сериала:

режиссер-постановщик Марк Горобец;

авторы сценария Кирилл Ситников, Александр Туркин, Павел Арефьев;

генеральные продюсеры Вадим Галыгин, Владимир Микулич;

исполнительный продюсер Дмитрий Писарук;

музыкальный продюсер Илья Зайцев;

продюсер постпродакшн Ольга Юнтунен;

оператор-постановщик Морад Абдель-Фаттах;

художник-постановщик Анна Стрельникова;

актеры Кирилл Нагиев, Софья Каштанова, Игорь Коровин, Никита Богатов, Михаил Кремер, Максим Костромыкин, Павел Деревянко, Олеся Судзиловская, Валерий Баринов, Михаил Сафронов, Вероника Мохирева, Владимир Сычев, Виталий Хаев и другие.

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