Осторожно, консервы: врач объяснил, какой еде место в мусорном ведре

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Тимкив; Личный архив Николая Крючкова; 5-tv.ru

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«Зараженные» банки на вид кажутся съедобными и не имеют выдающего запаха.

Мужчина из Америки ослеп и онемел, отравившись сардинами во французском ресторане. Он заказал рыбу и ничего плохого не заподозрил. Однако вскоре с симптомами острого отравления его доставили в больницу. Врачи диагностировали у него ботулизм. 5-tv.ru эпидемиолог Николай Крючков подробно рассказал об опасном недуге, который может привести к трагическим последствиям.

«Ботулизм — опасная бактериальная инфекция, фактически возникает отравление, то есть микроорганизмы вырабатывают экзотоксин, так называемый ботулотоксин, который широко известен и используется в медицине. Ботулотоксин влияет на нервную систему так, что фактически нарушает передачу нервных импульсов центральной периферической нервной системе. Такое отравление имеет много разных последствий, начиная от острого отравления и восстановления и заканчивая долгосрочными последствиями и даже летальным исходом», — объяснил врач.

По словам Крючкова, «излюбленное» место ботулотоксина — все виды консервов, например, консервированные, маринованные грибы. При его попадании в организм серьезно нарушаются функции периферической нервной системы, что приводит, в том числе, к нарушениям опорно-двигательного аппарата.

Чтобы избежать отравления, нужно строго соблюдать правила консервации, выдерживать срок хранения и не превышать его.

«Если банки, закрутки вздулись, ни в коем случае их в пищу нельзя употреблять. Многие считают, что если есть плесень или вздутие, при этом нет особого запаха или только сверху есть налет, то можно верхнюю часть выкинуть, остальное есть. Ни в коем случае весь продукт нельзя употреблять. Ботулотоксин не делает продукты на вкус несъедобными, то есть вполне они кажутся съедобными и при этом действительно можно умереть», — предупредил эпидемиолог.

В заключение беседы он добавил, что если человек получит летальную дозу, а она небольшая, смертельный исход предрешен. Лечение после отравления сложное, оно возможно, но надо вовремя обнаружить, провести серьезную терапию, успеть.

«В любом случае последствия такого отравления часто остаются необратимыми, даже если человек не умирает. Это очень сильный яд. Таких случаев в России регистрируется немало. Особенно опасны консервы, приготовленные в домашних условиях. Они являются причиной большинства отравлений в стране, об этом нужно помнить», - отметил специалист.

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