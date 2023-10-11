«Невероятное удовольствие»: Бузова снялась в постельных сценах в новом клипе

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Певица и телеведущая появилась в объятиях женатого актера Станислава Бондаренко.

Ольга Бузова представила свой новый кино-клип на песню «Позови». Корреспонденту 5-tv.ru эксклюзивно удалось побывать на закрытом пресс-показе.

Попкорн в брендированной упаковке, черная и красная икра, шампанское рекой, креветки, устрицы и множество закусок на любой вкус. Этот праздник животов устроила Ольга Бузова, которая решила просто-напросто скрасить хмурый понедельник и пригласить журналистов в кинотеатр «Иллюзион», где представила премьеру своего нового кино-клипа. Он является продолжением истории «Верни», где рассказывается о романтических отношениях между героями Ольги Бузовой и актера театра и кино Станислава Бондаренко. Само действие происходит во «Вселенной GM», слоган которой «Не бойся своих желаний. Бойся их последствий».

«Это больше чем клип. Это больше чем просто работа. <…> Это сериал о любви, или короткометражка — вполне можно и так сказать», — отметила Ольга Бузова.

«Открываю тайну: когда Оля увидела в первый раз клип, она позвонила в таком трепетном состоянии и сказала: «Господи, Даш, ну мы же первую часть сделали такую романтичную, такую добрую, что же у нас произошло во второй части?!» — поделилась автор идеи и продюсер проекта Дарья Кузнецова.

В клипе присутствуют эротические сцены. По словам Ольги Бузовой, Станислав Бондаренко лишил ее кинодевственности. Если актер театра и кино привык сниматься в любовных мелодрамах и целоваться со своими партнершами по съемочной площадке, то певица и телеведущая впервые была столь тесно связана со своим кино-возлюбленным. Кстати говоря, супруга актера не ревновала и даже назвала постельные сцены с Бузовой лучшими в его актерской карьере.

«Эротические сцены — это было правда очень сложно, потому что „на сухую“, без бокальчика, в семь утра целоваться не со своим молодым человеком. <…> Все мне доставляло невероятное удовольствие. И самые легкие сцены — как раз сцены со Стасом на кухонном столе. Это самые быстрые, самые легкие, все было снято без репетиций», — поделилась певица.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бузова честно рассказала, сидит ли она на диете.