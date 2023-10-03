В Apple признали ошибки в новом устройстве: почему перегревается iPhone?

Фото: www.globallookpress.com / Apawire

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И есть ли возможность избежать подобных проблем уже опытным пользователям?

В компании Apple нашли причину перегрева iPhone 15 Pro. Оказывается, устройства нагреваются из-за ошибки в программном обеспечении и приложениях. Сообщение об этом появилось на официальном сайте компании.

Мнение производителя айфонов

Пользователи новым смартфонов iPhone 15 Pro, которые вышли 12 сентября текущего года, стали жаловаться на то, что корпус устройств слишком сильно нагревается. Сначала в Apple отрицали, что в самом телефоне может быть ошибка, но позже признались: все дело в недочетах ПО и некоторых приложений.

Согласно официальной позиции компании, устройство может нагреваться первые несколько дней после настройки из-за повышенной фоновой активности. Также в сообщении говорится, что работа над исправлением ошибок уже ведется, они будут устранены в ближайшее время.

Причины перегрева айфона

Стоит отметить, что смартфоны Apple и перегревались и ранее. Причем иногда айфон греется не только при активном пользовании, но и в состоянии покоя. Существует несколько возможных причин, среди которых ошибки ПО — не самые явные.

Режим модема на айфоне

Зачастую модули беспроводной связи включены на устройствах постоянно, которое начинает греться при передаче больших объемов данных. Правда, после завершения процесса температура снижается и, по утверждению Apple, рисков для смартфона это не несет.

Износ батареи у айфона

По мнению Apple, аккумулятор для мобильного телефона — это расходный материал. Который стоит менять время от времени. Если объем батареи составляет менее 80%, то корпус начинает греться. В этом случае помочь может только замена аккумулятора.

Недостаток памяти в айфоне

Одна из неявных, но возможных причин — перегруз объемов памяти смартфона. чтобы ваш айфон не нагревался, достаточно почистить память, например, удалить ненужные снимки из галереи и очистить кэш.

Айфон и плохой интернет

Если устройству недостаточно объема интернета, оно медленнее прогружает страницы и начинает греться, ведь использует больше ресурсов. Производитель уверяет, что это проблемой как таковой не является, нужно просто подождать или найти связь получше.

Обновление ПО на айфоне

При обновлении ПО айфон греется из-за скачивания и установки новый файлов прошивки. Считается, что для устройства это полностью безопасно.

Плотный чехол на айфон

Если чехол из слишком плотного материала, он хорош для использования в холодное время года. А вот, например, летом он может даже навредить, начинать сбоить и даже сломаться. Так что лучше следить за тем, какую «одежку» для своего гаджета вы используете.