Три человека погибли при стрельбе в ТЦ Бангкока

Фото: www.globallookpress.com / Chaiwat Subprasom

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Есть и те, кто получил ранения. Что еще известно о происшествии?

Три человека получили ранения и еще три скончались при стрельбе в торговом центре в Бангкоке. Об этом сообщили в экстренных службах Таиланда, пишет агентство Reuters.

Инцидент произошел в столичном ТЦ под названием Siam Paragon. Он расположен в самом центре города. После сообщений об оглушительных хлопках магазин был закрыт для посетителей.

Уточняется, что стрельба была открыта в 16:20 по местному времени. Тайские СМИ ранее публиковали фотографию неизвестного с пистолетом в руках, а также писали, что напуганные люди выбегали из здания ТЦ.

Также СМИ сообщают, что полиция уже задержала устроившего стрельбу мужчину. Известно, что злоумышленник был забаррикадирован на верхнем этаже здания. Детали и обстоятельства устанавливаются, как и мотивы преступника.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Дагестане застрелили полицейского.