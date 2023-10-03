«Да, есть у меня люди»: Волочкова раскрыла правду о появлении «обручального» кольца

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; Личный архив Анастасии Волочковой; 5-tv.ru

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Кто-тот самый тайный ухажер, который готовится отвести балерину под венец?

У балерины Анастасии Волочковой появился новый любовник. Об этом скандально известная блондинка заявила в эфире федерального канала, чем спровоцировала слухи о скорой свадьбе. Не так давно бывшая прима Большого театра засветила на пальце дорогой подарок — ухажер подарил артистке кольцо, внешне напоминающее обручальное.

5-tv.ru поспешил связаться с артисткой, чтобы поздравить ее с бракосочетанием лично. Однако журналистам телеканала Волочкова неожиданно намекнула: под венец она пока не спешит. Ухаживаниям и украшениям бывшая прима не придает значения, а чтобы завоевать ее сердце, нужны поступки покрупнее. Однако быть особенной на фоне таких же прекрасны

«Я такая женщина, которая достойна того, чтобы мне дарили украшения. Мои золотые, меня ничем в этой жизни не удивить. У меня такие поклонники были, есть и будут, которые меня одаривают. Это то, что не могут простить мне другие женщины, понимаете? Потому что им никто ничего в жизни не подарил, а мне дарят. Меня одаривают вот подношениями в виде майбахов, яхт, самолетов, бриллиантов, шуб. Вот все, что женщины считают, что это самое главное в жизни и придают этому значение», — сказала, как отрезала она.

Кроме того, балерина пролила свет и на личность нового ухажера. По ее словам, нынешний предполагаемый кавалер ничем не отличается от всех ее предыдущих. Судя по всему, в ближайшее время о новом романе Волочковой общественность не услышит.

«Да, есть у меня люди. Вам что, про каждого рассказать в отдельности? Это для вас повод, а для меня это не повод, для меня это норма жизни», — разгорячилась она.

Чуть ранее стало известно, что новое колечко Волочковой, которое тут же нарекли обручальным, инкрустировано бриллиантом в 4 9, карат. Надевать его прима планирует только по особым случаям, а вот имя дарителя тщательно скрывает.

Ранее 5-tv.ru писал, как Анастасия Волочкова получила дорогое украшение.