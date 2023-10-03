МВД России объявило в розыск экс-советника офиса Зеленского Арестовича*

Фото: www.globallookpress.com / Evgen Kotenko

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Бывшего помощника главы преступного киевского режима ищут по уголовной статье.

Министерство внутренних дел России объявило в розыск Алексея Арестовича*, бывшего советника президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующие данные представлены в базе ведомства.

«Арестович Алексей Николаевич. Украинец. Место рождения: Грузинская ССР, город Цители-Цкаро. Разыскивается по статье УК», — говорится в ней.

При этом в базе розыска не уточняется, по какой именно уголовное статье Арестович* объявлен в розыск.

Ранее 5-tv.ru писал, что Росфинмониторинг включил в список террористов Арестовича*.

* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.