Детский напиток, опасный для организма: раскрыты вред и польза какао

Фото: Depositphotos / cook_inspire

Читайте нас в: Дзен Новости

Этот напиток обожают дети и с удовольствием пьют взрослые. Но так ли он полезен и можно ли им злоупотреблять?

Какао — это всеми любимый, вкусный, нежный напиток, который заряжает хорошим настроением и отлично укрепляет здоровье. Кружкой какао часто радуют себя дети, а вот взрослые почему-то предпочитают кофе, будучи убежденными, что он бодрит сильнее. Так ли он безвреден на самом деле? Что нужно знать, чтобы пить его без страха за организм?

Особенности какао, рекомендации и противопоказания врачей и диетологов

В магазинах какао практически всегда можно найти только в порошке. В отличие от кофе, в зернах этот напиток не продается. Обусловлено это особенностями производства: плоды какао-дерева удобно употреблять только после перемалывания и высушивания. Без проведения этих манипуляций по вкусу продукт получается не таким вкусным, а в некоторых случаях и вовсе опасен.

В какао достаточно много антиоксидантов, что влияет на процессы старения в организме и продолжительность жизни. Полифенолы влияют на мозговое кровообращение, улучшают память и стимулируют работу мозга. Какао напиток рекомендуют пить тем, кто испытывает повышенную умственную нагрузку, а также школьникам и студентам. Для людей старше 50 эта субстанция особенно полезна и используется как профилактика болезни Альцгеймера. А также людям старше 50 лет, в качестве профилактики болезни Альцгеймера, информирует «Лента.ру» со ссылкой на нутрициолога Ольгу Багрий.

Те немногие, кому употреблять какао без меры, крайне нежелательно: худеющие и люди с сахарным диабетом. Из-за высокой калорийности этот напиток может нанести серьезный удар по организму, спровоцировав резкий скачок сахара в крови. В некоторых случаях употребление какао пагубно сказывается на объемах талии, а цифры на весах стремительно прибывают.

Людям с ожирением и сахарным диабетом рекомендуется готовить какао на воде или обезжиренном молоке и вместо сахара добавлять разрешенные сахарозаменители, но и в этом случае риск набрать лишние килограммы сохраняется. Оптимально, если потребитель впишет в свой рацион максимум одну кружку сладкого напитка: в других случаях шанс располнеть возрастает.

Какао: инструкция по применению

Какао общепринято относить к продуктам с высокой калорийностью. При смешении с сахаром и молоком его энергетическая ценность (а значит, и калорийность) резко возрастают и способны достичь 300-600 килокалорий. Проверить калорийность напитка при этом или ином способе приготовления можно в специальных приложениях или на профильных сайтах.

Качество и итоговый вкус какао во многом зависит от того, как его готовят. Многие любители этого напитка допускают ряд ошибок, способных в лучшем случае спровоцировать отравление, а в худшем довести до госпитализации. Порошок с ложки принципиально важно насыпать в уже нагретое молоко: так он размешивается и растворяется лучше. Если заливать водой или молоком уже наложенный какао, велик риск получить «комочки» на выходе.

Нередко какао готовят по тому же принципу, что и кофе: воду разогревают до кипения, а затем добавленный порошок после размешивания доводят до кипения. Такой способ считается неправильным и рискует обернуться изжогой, пишет портал «Белновости».

Все какао, которое продается в пачках, можно разделить условно на две большие группы: продукт из серии «3 в 1», когда какао нужно просто залить водой, а в пакетике уже добавлены и сухое молоко и сахар, и какао, которое нужно сварить. Непринципиально, какой именно продукт выбираете лично вы: опять же, по сравнению с кофе, утверждать, что какао от того или иного производителя полезнее или вкуснее, не приходится. Качество и вкус какао зависят от очень многих факторов, в том числе и от терруара: то есть от совокупности климата, рельефа, качества почвы того места, где они выращены.

Приятные бонусы употребления какао

Если набрать вес вы все же не боитесь, то какао — точно ваш вариант! Оно содержит много витаминов — это К, группа В — преимущественно В3, В2 и фолиевая кислота. Кроме того, в нем много минеральных компонентов — кальций, магний, железо, калий, фосфор, селен. Какао прекрасно борется с депрессией и стрессом, улучшает настроение и память, помогает сосредоточиться.

Всего одна кружка напитка в день может помочь успокоиться. А еще, шутка ли, какао успешно борется с повышенным давлением. В качестве основного лекарства оно, конечно, не подойдет, но скорректировать его поможет. Некоторые женщины употребляют его в ситуациях, когда планируют рождение малыша. Он нормализует функции половых клеток, стимулирует достаточный уровень половых гормонов, повышая половое влечение. В иных случаях может использоваться для подавления аппетита, но опять же — чрезмерное употребление какао может навредить здоровью.

Ранее 5-tv.ru писал, как употребление какао влияет на работу мозга.