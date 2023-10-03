Как упаковка обманывает покупателей: в каких продуктах есть скрытый сахар

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Не забывайте о том, что сахар может называться по-разному. Где он содержится?

В погоне за здоровым образом жизни многие выбирают якобы полезные продукты, которые на самом деле хранят в себе массу скрытого сахара. Подсчитать точное количество подсластителей в тех или иных продуктах бывает непросто, ведь топинамбура, кленовый, кукурузный и глюкозно-фруктозный сироп — это все тот же сахар, только в ином обличье.

Как распознать скрытый сахар в продуктах

Внимательно изучайте этикетки. Лучше избегать продуктов с содержанием сукралозы, сахарина, кукурузного сиропа, агавы. Чем выше в списке находится ингредиент, тем его больше в составе. Пометка «без сахара» вовсе не означает, что продукт полезен на 100%. Особенно это касается многокомпонентных продуктов, в которые сахар приходит из патоки, фруктозы, меда, джема, сгущенного молока и сухих фруктовых порошков.

Скрытый сахар в газированных напитках

В обожаемой детьми и подростками коле содержится девять чайных ложек сахара. И любой диетический напиток на самом деле не больше, чем просто маркетинговый ход. В составе таких газировок обычно есть сахарозаменители, которые провоцируют риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Вместо газированных напитков лучше отдать предпочтение натуральному лимонаду (не покупному!). Сделать его можно самостоятельно: добавьте в воду мяту, дольку лимона и немного меда.

Скрытый сахар в йогурте с добавками

В одной баночке йогурта может содержаться до пяти чайных ложек сахара. За этикеткой «здорового завтрака» зачастую скрываются отнюдь не полезные добавки.

Полезным является греческий или натуральный без вкусовых добавок йогурт. Самостоятельно добавьте в него сухофрукты, ягоды или орехи.

Скрытый сахар в «полезных сладостях»

Популярные батончики и печенья для здорового перекуса содержат большое количества подсластителей. Следите за тем, чтобы в составе были финики или орехи. А еще лучше — приготовьте злаковый батончик дома.

Скрытый сахар в соусах

Кетчуп, майонез, сальса и другие добавки к любимым блюдам — смесь из ароматизаторов и консервантов. В таких продуктах мало пользы, более того, в составе есть рафинированный сахар, иногда патока и искусственные подсластители.

Альтернативой может стать домашний соус. Так вы сможете видеть, из чего он состоит, и скорректировать ингредиенты под свои предпочтения.

Скрытый сахар во фруктовых соках

Натуральный сок не всегда является полезным. Чтобы сохранить срок годности и свежесть напитка, туда добавляют сахар и различные подсластители. Так, свежевыжатый сок может оказаться обычным концентратом с добавлением сахара.

Напиток лучше готовить дома, чтобы следить за процессом. Для натурального свежевыжатого сока достаточно приобрести соковыжималку.

Скрытый сахар в обезжиренных молочных продуктах

Обезжиренный творог и кефир — основа рациона худеющего человека. Но насколько такие продукты полезны? Производители добавляют в обезжиренные молочные продукты сахар и другие наполнители, чтобы придать хоть какой-то вкус, утерянный из-за отсутствия жиров.

В итоге — мало углеводов, но и никакой пользы. Лучше покупать творог нормальной жирности — 5-9% и выше — без вкусовых добавок. Такой продукт будет и полезным, и не критически калорийным для диеты.

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