Это из-за имплантатов? Что стало с Татьяной Васильевой из-за раннего увлечения пластикой

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

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Лицо знаменитой актрисы теперь не узнать?

Пластический хирург Мадина Байрамукова осудила Татьяну Васильеву за раннее увлечение пластикой лица. Именно поэтому со временем актриса стала практически неузнаваема. Об этом врач сообщила в беседе с порталом «Страсти».

«Проблема здесь в том, что они начинали достаточно интенсивно использовать возможности косметологии и пластической хирургии, когда эстетическая медицина еще только начинала развиваться не только в России, но и в принципе в мире», — пояснила эксперт.

Байрамукова предположила, что еще 30 лет назад Васильева осуществила ряд хирургических вмешательств, которые дают о себе знать и сейчас. Последствия тех операций проявляются в стойких отеках и пастозности из-за наличия имплантатов.

По словам врача, лицо актрисы на протяжении многих лет могло подвергаться довольно агрессивным косметическим процедурам.

«Также нельзя не учитывать гормональную функцию — к 40 годам происходит снижение выработки женских половых гормонов, что безусловно, сказывается на внешности. К 50-ти годам выработка женских половых гормонов практически завершается, и далеко не всем женщинам показана гормонозаместительная терапия — есть масса противопоказаний по состоянию здоровья», — отмечает хирург.

В таком возрасте организм попросту перестает вырабатывать эластин и коллаген. Данный процесс сопровождается резорбцией — деградацией костной ткани, которую можно наблюдать, начиная с 30 лет.

Эксперт заметила на лице Татьяны Васильевой следы переживаний и стресса, которые также сказываются на ее внешности.

По мнению специалиста, актриса никогда не обладала классической внешностью, сейчас же, считает врач, Васильева выглядит хорошо.

«Если говорить о вмешательствах, у нее сделана круговая подтяжка, блефаропластика — возможно даже не один раз, заметно, что она прибегала к дермальным филлерам. Поэтому в настоящее время можно порекомендовать обратить свой взор в сторону аппаратных методик, которые работают с качеством кожи, уплотнением кожного лоскута», — заключила Байрамукова.

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