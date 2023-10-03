Шойгу: более 98% раненых участников СВО выписываются с выздоровлением

Фото, видео: © РИА Новости / Дмитрий Макеев; 5-tv.ru

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Показатель летальности в госпиталях среди пострадавших российских военных составляет меньше половины процента.

Статистика показывает, что более 98% раненых российских военнослужащих, попадающих в больницы, выписываются с выздоровлением. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в рамках тематического селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ.

По словам министра, на ситуацию позитивно влияет то, что пострадавшим оказывается оперативная медицинская помощь на поле боя. Также высокому уровню выздоровления способствует своевременная эвакуация раненых и, конечно же, профессионализм врачей.

«Более 98% раненых выписываются с выздоровлением», — прокомментировал он.

Глава оборонного ведомства также обратил внимание на низкий показатель смертности. Летальные исходы среди участников СВО в госпиталях составляют 0,43%. Шойгу отметил, что случаев смертей становится только меньше.

Министр обороны обратился к российским медикам и поблагодарил их за добросовестную работу. Они, подчеркнул он, проводят уникальные операции, которые спасают жизни защитников Отечества.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что военнослужащий ВС РФ вытащил на себе раненного украинца.