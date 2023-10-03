Шойгу: ВС РФ сильно ослабили боевой потенциал армии Украины

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Российские войска нанесли серьезный урон противнику в зоне СВО, подчеркнул министр.

Вооруженные силы России в ходе спецоперации ослабили боевой потенциал армии Украины. Такое заявление сделал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе тематического селекторного совещания с руководством российских войск.

«Активными действиями наши войска значительно ослабили боевой потенциал противника и нанесли ему серьезный урон», — сказал министр.

Вместе с тем Шойгу заявил, что российские военнослужащие в зоне спецоперации действуют смело и решительно, проявляя настоящий героизм.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВС РФ уничтожили в Днепропетровской области авиационные средства поражения ВСУ.