Злодей, инопланетянин и советский писатель: яркие роли Кевина Спейси

Фото: www.globallookpress.com / Marco Alpozzi

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Легендарный голливудский актер перестал сниматься, но не потерял свою популярность.

Американский актер Кевин Спейси может по праву считаться одним из культовых актеров современного кинематографа. Зритель любит его за разноплановые роли, как он показывает личность своего героя, будь то справедливый и добрый персонаж или же откровенный злодей. Последние, кстати, и принесли актеру наибольшую популярность. 5-tv.ru решил вспомнить о самых ярких ролях Кевина Спейси.

«Семь» (1995 год)

Кевин Спейси. Фото: Кадр из к/ф «Семь», реж. Дэвид Финчер, 1995 г.

Один из культовых фильмов, в которых Спейси сыграл настоящего серийного маньяка, стал фильм Дэфида Финчера «Семь». Персонаж актера — преступник, условно названный Джоном Доу расправляется с теми, кто, по его личному мнению, виновен в каком-то смертном грехе. Криминальный детектив с элементами мистики получил множество кинопремий, среди них — кинонаграда MTV лучшему кинозлодею.

«Подозрительные лица» (1995 год)

Кевин Спейси. Фото: Кадр из к/ф «Подозрительные лица», реж. Брайан Сингер, 1995 г.

В детективе Брайана Сингера Кевин Спейси воплотил образ частично парализованного мошенника по прозвищу Болтун. Большая часть фильма состоит из его воспоминаний, где герой рассказывает правоохранителям свою историю, которая привела к череде описанных в сюжете событий. Лента состоит их нескольких временных отрезков. Фильм много лет занимает место в списке 250 лучших фильмов по версии по версии IMDb, а Американский институт кино включил его в десятку наиболее значимых детективов в истории Голливуда. Кевин Спейси получил «Оскар» в номинации «лучшая мужская роль второго плана».

«Красота по-американски» (2000 год)

Кевин Спейси. Фото: Кадр из к/ф «Красота по-американски», реж. Сэм Мендес, 1999 г.

В фильме «Красота по-американски» Спейси сыграл 42-летнего Лестера Бернема, который переживает кризис среднего возраста. Он ненавидит свою престижную работу и милую жену, не может найти общий язык с дочерью-подростком. Герой влюбляется в одноклассницу своей дочери, и именно эти чувства открывают в мужчине второе дыхание. Фильм завоевал пять статуэток премии «Оскар», включая главную награду за лучший фильм, а Спейси удостоился статуэтки за лучшую мужскую роль.

«Планета Ка-Пэкс» (2001 год)

Кевин Спейси. Фото: Кадр из к/ф «Планета Ка-Пэкс», реж. Иэн Софтли, 2001 г.

В фильме с элементами научной фантастики «Планета Ка-Пэкс» Спейси получил роль странного человека в черных очках, который называет себя инопланетянином с планеты Ка-Пэкс. Таинственный персонаж попадает в психиатрическую клинику, где его загадку пытается понять опытный врач. Психологическая драма была снята по мотивам одноименного романа, написанного Джином Брюэром.

«Конверт» (2012 год)

Кевин Спейси. Фото: Кадр из к/ф «Конверт», реж. Алексей Нужный, 2012 г.

Российско-американский короткометражный художественный фильм режиссера и сценариста Алексея Нужного, где Кевин Спейси выступил в главной роли писателя Евгения Петрова, вышел в 2012 году. По сюжету, писатель живет в Севастополе во времена СССР. У него странное хобби: он пишет письма вымышленным адресатам и отправляет в разные страны. Премьера фильма состоялась в Москве, Кевин Спейси специально приехал в российскую столицу, чтобы представить картину зрителю.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как у Кевина Спейси отнялась левая рука в Самарканде.