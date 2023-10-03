Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС

Фото: © РИА Новости / Асатур Есаянц

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Москва неоднократно предостерегала Ереван, что это в негативном ключе отразится на двусторонних отношениях.

В рамках заседания в парламенте Армении был ратифицирован Римский статут Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. О решении объявил спикер парламента Ален Симонян.

Премьер-министр республики Никол Пашинян еще в сентябре анонсировал рассмотрение этого вопроса. По его словам, ратификация статута МУС позволит обеспечить безопасность армянского населения.

Москва неоднократно предупреждала, что намерения Еревана ратифицировать статут МУС негативно скажутся на двусторонних отношениях. Армения, в свою очередь, предлагала российской стороне заключить соглашения, которые помогли бы развеять опасения.

В МИД РФ отмечали, что армянской стороне были направлены и другие компромиссные варианты, однако они учтены не были. Ереван сделал выбор в пользу Гаагского суда.

Москва отмечала, что ратификация Римского статута МУС бывшей союзной республикой некорректна на фоне выданного инстанцией ордера на арест президента РФ Владимира Путина. В Армении данный ордер назвали неразумным и заверили, что об аресте российского лидера не может быть и речи, если он появится на территории страны.

Международный уголовный суд в Гааге, который не признает российская сторона, начал работу в соответствии с Римским правом еще в 1998 году. В 2016 году Москва в очередной раз подтвердила, что в принципе не желает заключать какие-либо договоренности на этот счет.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев отмечал, что присоединившиеся к МУС страны Запада «приватизировали» его секретариат, превратив орган в «правосудие по-натовски». Ряд государств резко осуждает деятельность суда в Гааге. Самым ярым противником деятельности МУС являются США. В 2002 году американское правительство отозвало свою подпись под Римским правом. Решительно выступили против существования гаагского суда и КНР, Индия, Израиль, Иран и другие страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что МВД объявило в розыск председателя МУС Хофманьского.