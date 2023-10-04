Поможет только «химия»: чем опасны клопы и как от них избавиться

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bernd F. Oehmen; Машков Юрий / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Нашествие мерзких насекомых способно нанести непоправимый вред не только телу, но и психике человека. Чем на самом деле опасны клопы и как от них избавиться?

Квартиры горожан и дома дачников часто одолевают клопы. Паразиты появляются в самых приличных и чистых жилищах неожиданно, незаметно и, как кажется, ниоткуда. Нередко появление насекомых связывают с въездом мигрантов, но это далеко не единственная причина нашествия насекомых.

Клопы: как насекомые могут оказаться в вашей постели?

Эксклюзивно для 5-tv.ru эпидемиолог Вадим Покровский назвал основные причины появления клопов в доме, попутно объяснив, в чем кроется их основная опасность и как от них избавиться. В отличие от других домашних паразитов, клопы не переносят вирусные заболевания, но соседство с ними все равно способно привести к проблемам. Стоит лишь человеку уснуть, как насекомые кусают его, выпивая кровь.

«Это паразит, который живет в местах проживания человека, притом любит теплые условия квартиры. Раньше их специально оставляли на морозе на некоторое время, чтобы они погибли. Клопы отличаются особой живучестью: они могут без еды несколько месяцев прожить: ночью они выползают и пьют кровь у спящих людей, но, к счастью, они не замечены в том, чтобы распространять какие-то болезни. Все это, поверьте, очень неприятно», — подчеркнул он.

Изгнать паразитов из квартиры бывает крайне проблематично, подчеркивает Покровский. Использование «химии» помогает далеко не всегда: в иных случаях дезинфекторы прибегают к самым неоднозначным способам изгнания непрошеных гостей.

«Раньше предпринимали такие меры как вымораживание. Теперь для их уничтожения обрабатываются помещения, и они погибают. Иногда для этого нужно закрывать отели и на время уезжать из квартиры», — поведал он.

Ранее 5-tv.ru писал, как клопы свели солиста «На-На» с женой.