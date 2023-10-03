Идеальное свидание: ТОП-5 нестандартных фильмов для романтического вечера
Кинокритик Сычев: для романтического вечера подойдут фильмы «Солярис» и «Брат»
Фото, видео: www.globallookpress.com / West Coast Surfer; Личный архив Сергея Сычева; 5-tv.ru
Если популярные мелодрамы уже засмотрены до дыр, какие есть альтернативы?
Любите устраивать свидания с просмотром кино, но уже видели все популярные романтические картины? В эксклюзивной беседе с 5-tv.ru кинокритик Сергей Сычев предложил ТОП-5 нестандартных фильмов для просмотра со своей второй половинкой.
Сцены из супружеской жизни (1973)
Мини-сериал Ингмара Бергмана рассказывает о супружеской паре, которая много лет не знала ссор и проблем. Пока однажды муж Юхан не заявил, что уходит к другой женщине. Марианна пытается найти компромисс и сохранить брак, но развод неизбежен.
По словам кинокритика Сычева, через этот фильм режиссер подсвечивает те самые запретные темы, которые во многих семейных парах принято запрятать подальше в шкаф со скелетами.
Газовый свет (1944)
После этого фильма в психологии появился термин газлайтинг. Главная героиня картины постоянно подвергается психологическому насилию подобного рода. Это — самый настоящий триллер, пропитанный паранойей и снятый в жанре нуар.
Муж изводит супругу ради собственной выгоды, сводит ее с ума и убеждает в собственной ненормальности.
«Это достаточно серьезная токсичная история, которая существует в обществе, в том числе в парах. Логично будет посмотреть вдвоем этот фильм и потестить себя», — отметил эксперт.
Догвилль (2003)
Картина с Николь Кидман в главной роли повествует о юной девушке, которая сбежала в маленький городок Догвилль. Там она нашла убежище, однако вскоре оно превратилось в настоящую тюрьму.
Жители города относятся к главной героине как к рабыне и, в конце концов, сажают ее на цепь. Однако, как оказалось, ее показная жертвенность — это обратная сторона гордыни.
Брат (1997)
Кинокритик Сычев назвал этот фильм хорошим вариантом для просмотра вдвоем. В картине четко просматривается линия между главным героем — Данилой Багровым — и женщинами. С одной стороны, он их защищает, оберегает, а с другой…
«Он обнаруживает, сегодня особенно, совершенно неожиданные смыслы, в том числе о взаимоотношениях Данилы Багрова с женщинами. С одной стороны, он ведет себя как рыцарь, который готов их защищать, а с другой — как человек, который причиняет добро и приводит к трагедиям», — объяснил Сычев.
По его мнению, это тот фильм, который позволяет задуматься о природе отношений между мужчиной и женщиной: не похожа ли она на то, что так тонко подметил режиссер «Брата»?
Солярис (1972)
Фильм Андрея Тарковского рассказывает о психологе Крисе Кельвине, который встречает на космической станции призрак своей жены, покончившей с собой. В этой картине во всех красках показана суть любви и искушение.
«Главному герою нужно выбрать, что для него важнее — мираж вместо реальной женщины или отказ от этого миража и потеря этой женщины», — отметил кинокритик.
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