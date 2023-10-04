Испортится кровь: от чего предостерегли мечтающую родить Боню

Фото: www.globallookpress.com / Victoria Bonya

Скорее всего ведущей придется искать суррогатную мать. Но почему?

Телеведущая Виктория Боня заявила о желании завести второго ребенка. 43-летняя звезда допускает также возможность заморозки яйцеклетки, чтобы успеть родить. Но медиум Кажетта Ахметджанова в беседе с изданием dni.ru утверждает, что велика вероятность того, что родить самостоятельно знаменитость не сможет.

По мнению Кажетты, с непростым характером Бони найти себе пару теледиве будет нелегко.

«Виктория Боня — она вообще девочка очень непростая, с характером, со своей оценкой всего вокруг, со своим мировоззрением. И, безусловно, она ищет себе такого же непростого мужчину. При этом, в связи с тем, что она девочка состоятельная, абы за кого замуж не выйдет», — подчеркнула медиум.

Будущий избранник ведущей обязательно должен обладать высоким статусом и внушительным заработком для того, чтобы Виктория могла родить второго ребенка. При этом, по словам Ахметджановой, звезде придется искать суррогатную мать.

«Я не вижу, что она, так сказать, это будет делать сама. Скорее всего, придется прибегнуть к суррогатному материнство. А по поводу того, что она заморозит яйцеклетку — да, это можно сделать, я не вижу для нее никаких противопоказаний», — объяснила Кажетта.

Также медиум уверена, что судьба Бони — жить в любви. Отношения, в которых нет настоящей любви, обязательно закончатся крахом.

Относительно здоровья ведущей Кажетта советует Виктории перестать делать пластические операции — это чревато снижением иммунитета для звезды.

«От частоты операций такого рода может снижаться иммунитет и портиться кровь», — резюмировала Ахметджанова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мама Бони оценила ее «новое» лицо.