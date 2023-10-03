Курс доллара на Мосбирже «пробил» планку в 100 рублей впервые с 14 августа

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

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Изменения затронули валюту после определенного падения.

Курс доллара на Мосбирже превысил 100 рублей впервые с 14 августа и продолжает медленно ползти вверх. По информации финансовой организации, по данным на 07:02 по московскому времени, доллар достигал отметки в 100,23 рубля, отыграв падение. Уже чреез полчаса рост замедлился до 100,04 рубля.

Примечательно, что абсолютно противоположную тенденцию продемонстрировал евро. Международная валюта открыла торги небольшим снижением на несколько копеек до 104, 5 рублей. Китайский юань вырос до максимального за тот же период 13,65 рубля.

Аналитики отмечают, что с начала недели доллар прибавил уже более двух рублей, а если сравнивать с началом прошлой недели, то рост достиг четырех рублей. Экономисты связывают такую тенденцию с закрытием налогового периода, а также окончания увеличенной в десять раз продажи валюты Центробанком.

«В последнее время рубль показывает негативную динамику в первой половине каждого месяца, однако это явление временное. Дополнительным фактором волатильности на валютном рынке будут выходные дни в Китае, в результате которых ряд расчетов по операциям с юанем проводиться не будет», — отмечают специалисты.

Ранее 5-tv.ru писал, что госдолг США впервые превысил 33 триллионов долларов.