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Боевики терпят поражение по всем фронтам. Что дальше?

Бойцы российского добровольческого подразделения «Ветераны» пресекают попытки украинских сил атаковать наши позиции. Военнослужащие признаются, что ВСУ в последнее время активизировались.

Однако тактика противника напоминает загон скота на убой. Все подробности — в репортаже с передовой корреспондента «Известий» Александра Сафиулина.